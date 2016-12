Ouagadougou, Burkina Faso (PANA)

16 Dezembro 2016

- O selecionador da equipa nacional de futebol do Burkina Faso, Paulo Duarte, pre-selecionou 25 jogadores para um estágio no termo do qual 23 serão retidos para participar, em janeiro próximo no Gabão, no Campeonato Africano das Nações (CAN) de 2017, soube-se de fonte desportiva. Texto integral...