Ouagadougou, Burkina Faso (PANA)

©-Panapress-16 Dezembro 2016 11:29:53-Site Sociedade (106palavras)

- Um destacamento do Exército burkinabe foi atacado sexta-feira de madrugada por indíviduos ainda não identificados no norte do país, na fronteira com o Mali, informaram várias fontes. Texto integral...