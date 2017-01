Brazzaville, Congo (PANA)

©-Panapress-23 Dezembro 2014 12:17:26-Site Ciências (140palavras)

- Os Governos gabonês e congolês lançaram segunda-feira no posto fronteiriço neutro Gabão-Lékoko, situado a sete quilómetros de Mbinda (Congo), no departamento de Niari, no sudoeste do país, os trabalhos de interconexão do Congo ao Gabão por fibra ótica. Texto integral...