Bamako, Mali (PANA)

©-Panapress-01 Maio 2012 17:06:18-Site Revista de imprensa (541palavras)

- A imprensa maliana esteve dividida esta terça-feira entre aprovação e rejeição das decisões dos chefes de Estado da CEDEAO de prolongar a transição no Mali por um período de 12 meses, definir o mandato dos seus órgãos, nomeadamente do Presidente da República interino, do primeiro-ministro e do Governo no mesmo período e desdobrar uma força regional para ajudar o país a reconquistar a sua integridade territorial. Texto integral...