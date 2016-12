Tripoli, Líbia (PANA)

- As Nações Unidas felicitaram o Governo líbio, as forças de Al Bouniane Al-Marsous (Abam) e o povo líbio pela sua vitória sobre o Estado Islâmico em Sirtes, garantindo que esta vitória "é um grande passo na via da libertação da Líbia do terrorismo, pondo termo ao controlo do Estado Islâmico (Daech) no país". Texto integral...