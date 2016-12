Praia, Cabo Verde (PANA)

©-Panapress-17 Outubro 2016 15:32:53-Site Social (507palavras)

- Representantes do Governo, dos sindicatos e do patronato cabo-verdianos, reunidos no seio do Conselho de Concertação Social (CCS), concordaram no fim de semana pela implementação do subsídio de desemprego no arquipélago dentro de seis meses. Texto integral...