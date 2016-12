Mogadíscio, Somália (PANA)

©-Panapress-09 Dezembro 2016 15:47:45-Site Ambiente (180palavras)

– As províncias de Bay, de Bakool e de Baixa Shabeelaha estão confrontadas com um estado de seca e fome, causando dificuldades à vida das populações e dos animais, anunciou neste fim de semana o Conselho de Ministros do Governo do território do sudoeste na Somália. Texto integral...