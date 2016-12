Maputo, Moçambique (PANA)

©-Panapress-08 Dezembro 2016 16:07:02-Site Economia (425palavras)

– Moçambique espera registar, em 2017, um crescimento económico anual de 5,5 porcento contra os 3,9 porcento do ano corrente, segundo as projeções do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) para 2017, apresentados quarta-feira na Assembleia da República (Parlamento). Texto integral...