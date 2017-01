Roma, Itália (PANA)

- As várias vias utilizadas pelos agricultores, pelos pescadores, pelos silvicultores e pelos pastores no mundo para adaptar as suas atividades à mudança climática estarão no centro do Fórum Anual da Aliança Mundial para a Agricultura Inteligente (GACSA), previsto para 15 a 17 de junho de 2016 na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), em Roma, capital italiana. Texto integral...