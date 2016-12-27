تونس العاصمة-تونس(بانا)
-لخصت جريدة"الصباح" المشهد السياسي الحالي، بتأكيدها أن تونس دخلت اليوم مرحلة ترميم خواء الأحزاب وضعفها الداخلي، بالبحث عن جبهات للتحالف يراد لها أن تكون "الجواد الرابح" في الإنتخابات البلدية والتشريعية القادمة، برغم أنها محكومة بنفس أسباب الفشل التي عانت منها الأحزاب في السنوات الأخيرة، وهو ما حجب في النهاية ثقة التونسيين عنها، مضيفة أن جل هذه الأحزاب تغيب في داخلها أبسط قواعد الديمقراطية إلى جانب مرض الزعامة الذي فتك بجزء من هذه الأحزاب وفي طريقه للفتك بأحزاب أخرى وتفجيرها من الداخل.
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©-بانا برس-06 نوفمبر 2016 14:35:51-خيط معرض الصحافة (653عبارة)