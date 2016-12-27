معرض الصحافة -
  • عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم
    27 ديسمبر 2016 10:58:50
    الخرطوم-السودان(بانا) -أبرزت الصحف السودانية اليوم الثلاثاء، العناوين التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-27 ديسمبر 2016 10:58:50-خيط معرض الصحافة (222عبارة)

  • أبرز العناوين في صحف مصر اليوم
    27 ديسمبر 2016 10:45:52
    القاهرة-مصر(بانا) -تركز اهتمام الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وجيبوتي، وتصديق الرئيس"السيسي"على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وأبرزت هذه الصحف العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-27 ديسمبر 2016 10:45:52-خيط معرض الصحافة (232عبارة)

  • أبرز العناوين في صحف مصر اليوم
    21 ديسمبر 2016 11:15:03
    القاهرة-مصر(بانا) -أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء، العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-21 ديسمبر 2016 11:15:03-خيط معرض الصحافة (214عبارة)

  • العناوين الرئيسية في الصحف السودانية
    21 ديسمبر 2016 11:05:07
    الخرطوم-السودان(بانا) -حملت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء، في صفحاتها الأولى، العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-21 ديسمبر 2016 11:05:07-خيط معرض الصحافة (225عبارة)

  • اغتيال مهندس وعودة الإرهابيين من بؤر التوتر في مقدمة اهتمام الصحف التونسية
    19 ديسمبر 2016 13:23:26
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -تصدر خبراستقالة المدير العام للأمن التونسي"عبد الرحمان بلحاج علي" من منصبه،وجريمة القتل بالرصاص التي استهدفت مهندسا تونسيا وشبهة تورط جهاز الإستخبارات الإسرائيلي"الموساد" فيها،والحرب على الإرهاب والإستعداد لما بعد داعش، اهتمام أغلب الصحف التونسية اليومية والأسبوعية، إلى جانب تسليط الضوء على الوضعية العامة بالبلاد، والبحث في معضلة غلاء أسعار المعيشة الأساسية التي تؤرق العائلات التونسية. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-19 ديسمبر 2016 13:23:26-خيط معرض الصحافة (580عبارة)

  • أبرز العناوين في الصحف السودانية اليوم
    16 ديسمبر 2016 13:40:20
    الخرطوم-السودان(بانا) -أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم الجمعة، العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-16 ديسمبر 2016 13:40:20-خيط معرض الصحافة (208عبارة)

  • عناوين الصحف السودانية اليوم
    12 ديسمبر 2016 10:59:32
    الخرطوم-السودان(بانا) -أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم الإثنين، العناوين الرئيسية التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-12 ديسمبر 2016 10:59:32-خيط معرض الصحافة (266عبارة)

  • أزمات الشأن الداخلي والأوضاع الإقليمية تستأثر باهتمام الصحف التونسية
    11 ديسمبر 2016 12:02:40
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -هل نحن مستعدون لاستقبال العائدين من بؤر التوتر؟..بسبب تدهور قيمة الدينار انهيار القدرة الشرائية للمواطن.. من يحمي التونسي من فساد ينخر قوته اليومي؟..استغلال السلطة في قفص الإتهام ..أحكام لا تنفذ ومتحيلون فوق القانون.. انتصارات سوريا على الإرهاب.. تلك كانت أبرزَعناوين صفحات الجرائد التونسية الصادرة طوال الأسبوع. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-11 ديسمبر 2016 12:02:40-خيط معرض الصحافة (838عبارة)

  • أبرز العناوين في الصحف السودانية اليوم
    09 ديسمبر 2016 11:29:18
    الخرطوم-السودان(بانا) -حملت الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، العناوين التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-09 ديسمبر 2016 11:29:18-خيط معرض الصحافة (237عبارة)

  • العناوين الرئيسية في الصحف السودانية اليوم
    05 ديسمبر 2016 15:21:57
    الخرطوم-السودان(بانا) -أبرزت صحف السودان الصادرة اليوم الإثنين، العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-05 ديسمبر 2016 15:21:57-خيط معرض الصحافة (204عبارة)

  • انعقاد الندوة الدولية للإستثمار يستأثر باهتمام الصحف التونسية
    04 ديسمبر 2016 12:56:44
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -ركزت الصحف التونسية اهتماماتها طوال الأسبوع على انعقاد الندوة الدولية للإستثمار التي استضافتها العاصمة التونسية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي المنظمات والبنوك الدولية، واستفاضت في تحليل انعكاساتها على مسار التنمية في البلاد التي تعاني أزمة إقتصادية خانقة منذ أحداث ما سمي بالربيع العربي عام 2011، والتي خلقت بدورها توترات إجتماعية خطيرة. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-04 ديسمبر 2016 12:56:44-خيط معرض الصحافة (767عبارة)

  • أبرز عناوين صحف السودان اليوم
    03 ديسمبر 2016 13:02:37
    الخرطوم-السودان(بانا) -حملت الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت، العناوين التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-03 ديسمبر 2016 13:02:37-خيط معرض الصحافة (331عبارة)

  • العناوين الرئيسية في الصحف المصرية
    03 ديسمبر 2016 12:35:01
    القاهرة-مصر(بانا) -أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم السبت، العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-03 ديسمبر 2016 12:35:01-خيط معرض الصحافة (156عبارة)

  • أبرز العناوين في صحف السودان اليوم
    01 ديسمبر 2016 11:43:16
    الخرطوم-السودان(بانا) -أبرزت الصحف السودانية اليوم الخميس، العناوين التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-01 ديسمبر 2016 11:43:16-خيط معرض الصحافة (246عبارة)

  • العناوين الرئيسية في صحف السودان اليوم
    28 نوفمبر 2016 12:16:12
    الخرطوم-السودان(بانا) -صدرت الصحف السودانية صباح اليوم الإثنين، حاملة العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-28 نوفمبر 2016 12:16:12-خيط معرض الصحافة (282عبارة)

  • أبرز العناوين في الصحف المصرية اليوم
    28 نوفمبر 2016 11:58:10
    القاهرة-مصر(بانا) -تصدر افتتاح الرئيس المصري" عبد الفتاح السيسي" مؤتمرَ الإتصالات، والتحقيقات في قضية ذبح الأقباط في ليبيا، اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين، وأبرزت هذه الصحف العناوين التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-28 نوفمبر 2016 11:58:10-خيط معرض الصحافة (222عبارة)

  • الصحف التونسية: مؤشرات على حلول شتاء ساخن
    27 نوفمبر 2016 19:01:54
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -ركزت الصحف التونسية اهتمامها على عدة قضايا ومشاكل تتعلق بالشأن الداخلي، وفي مقدمتها المصاعب والمتاعب التي تنتصب أمام حكومة"يوسف الشاهد" التي تخوض اليوم حرب بقاء، فإما أن تعيش وإما أن تلحق بسابقاتها، مشيرة إلى أن حكومة"يوسف الشاهد" نفسها في حرب ضروس مع قطاعات هامة وحساسة بسبب الإجراءات الجديدة في الجباية بلغت حد تهديد المحامين بالعصيان الجبائي وهي مرحلة قصوى في المعركة مع الحكومة. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-27 نوفمبر 2016 19:01:54-خيط معرض الصحافة (834عبارة)

  • أبرز العناوين في صحف السودان اليوم
    24 نوفمبر 2016 13:29:13
    الخرطوم-السودان(بانا) -حملت الصحف السودانية الصادرة اليوم الخميس، العناوين التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-24 نوفمبر 2016 13:29:13-خيط معرض الصحافة (243عبارة)

  • العناوين الرئيسية في الصحف المصرية اليوم
    24 نوفمبر 2016 13:07:18
    القاهرة-مصر(بانا) -صدرت الصحف المصرية اليوم الخميس، مبرزة العناوين الرئيسية التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-24 نوفمبر 2016 13:07:18-خيط معرض الصحافة (192عبارة)

  • أبرز العناوين في صحف السودان اليوم
    22 نوفمبر 2016 11:05:48
    الخرطوم-السودان(بانا) -حملت الصحف السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء، العناوين التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-22 نوفمبر 2016 11:05:48-خيط معرض الصحافة (357عبارة)

  • الصحف التونسة:أزمة متشابكة الأبعاد تمر بها البلاد
    20 نوفمبر 2016 10:03:06
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -كان الأسبوع غنيّا من حيث الأحداث المتواترة، فقيرا من حيث المعنى المضاف.. فيه ازدحام للمحاور من الميزانية إلى"العدالة الإنتقالية" إلى "إعلان تونس ضدّ الإرهاب" إلى إعلان الحكم في قضية الشهيد" لطفي نقّض".. وبين هذا المحور وذاك لا تزال الرؤية ضبابية وتائهة.. هكذا لخصت إحدى الصحف التونسية المشهد العام بالبلاد. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-20 نوفمبر 2016 10:03:06-خيط معرض الصحافة (573عبارة)

  • أبرز العناوين في الصحف المغربية
    18 نوفمبر 2016 13:26:25
    الرباط-المغرب(بانا) -صدرت الصحف المغربية اليوم الجمعة، حاملة العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-18 نوفمبر 2016 13:26:25-خيط معرض الصحافة (262عبارة)

  • العناوين الرئيسية في الصحف المصرية
    18 نوفمبر 2016 13:05:07
    القاهرة-مصر(بانا) -أبرزت صحف مصر اليوم الجمعة، العناوين التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-18 نوفمبر 2016 13:05:07-خيط معرض الصحافة (123عبارة)

  • العناوين الرئيسية في الصحف السودانية اليوم
    18 نوفمبر 2016 12:33:37
    الخرطوم-السودان(بانا) -أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم الجمعة، العناوين التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-18 نوفمبر 2016 12:33:37-خيط معرض الصحافة (190عبارة)

  • العناوين الرئيسية في الصحف السودانية الصادرة اليوم
    17 نوفمبر 2016 12:15:04
    الخرطوم-السودان(بانا) -أبرزت الصحف السودانية اليوم الخميس، العناوين الرئيسية التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-17 نوفمبر 2016 12:15:04-خيط معرض الصحافة (291عبارة)

  • أبرز العناوين في صحف مصر اليوم
    17 نوفمبر 2016 11:56:20
    القاهرة-مصر(بانا) -اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس، بعدد من الموضوعات أهمها دعوة"السيسي" الرئيس اللبناني إلى زيارة القاهرة، وتأكيد الرئيس المصري على أهمية تكثيف التعاون مع الدول الإفريقية، إلى جانب مقتل 23 إرهابيا بسيناء، وإلغاء"بوتين" مشاركة روسيا فى المحكمة الجنائية الدولية، وتعويم الجنيه المصري وتدفق الدولار على البنوك. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-17 نوفمبر 2016 11:56:20-خيط معرض الصحافة (261عبارة)

  • أبرز العناوين في الصحف المصرية اليوم
    15 نوفمبر 2016 12:55:43
    القاهرة-مصر(بانا) -أبرزت الصحف المصرية اليوم الثلاثاء، العناوين التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-15 نوفمبر 2016 12:55:43-خيط معرض الصحافة (181عبارة)

  • أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم الإثنين
    14 نوفمبر 2016 11:42:46
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -تنوعت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وركزت بالخصوص على كيفية حماية المناطق السكنية المتاخمة للجبال من الإرهابيين، ومسألة التفويت في مساهمات الدولة في بعض المؤسسات العمومية، ومطالبة الأطباء بالترفيع في سن التقاعد. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-14 نوفمبر 2016 11:42:46-خيط معرض الصحافة (244عبارة)

  • الصحف التونسية: معالجة أوجاع الداخل وترقب متغيرات الخارج
    13 نوفمبر 2016 15:48:58
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -لخصت الصحف التونسية المشهد العام بالبلاد خلال الأسبوع بأنه شديد الخصوصية، تشابكت فيه أوجاع الداخل المسكون بتعطل التفاوض الإجتماعي، مع متغيرات الخارج السائر نحو إعادة التشكّل بموازين قوى جديدة. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-13 نوفمبر 2016 15:48:58-خيط معرض الصحافة (539عبارة)

  • عناوين الصحف السودانية اليوم
    12 نوفمبر 2016 11:46:29
    الخرطوم-السودان(بانا) -أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت، العناوين التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-12 نوفمبر 2016 11:46:29-خيط معرض الصحافة (204عبارة)

  • أبرز اهتمامات وعناوين الصحف المصرية اليوم
    11 نوفمبر 2016 13:05:47
    القاهرة-مصر(بانا) -تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة،عددا من الموضوعات التي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي، كما ركزت علي اللقاء الذي جمع الرئيس المصري"عبد الفتاح السيسي" وولي عهد أبوظبي. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-11 نوفمبر 2016 13:05:47-خيط معرض الصحافة (462عبارة)

  • أبرز العناوين في صحف مصر اليوم
    07 نوفمبر 2016 10:38:01
    القاهرة-مصر(بانا) -طالعتنا الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين، بالعناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-07 نوفمبر 2016 10:38:01-خيط معرض الصحافة (184عبارة)

  • الصحف التونسية: نخبة منبتة عن الواقع وانهيار معنويات التونسيين
    06 نوفمبر 2016 14:35:51
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -لخصت جريدة"الصباح" المشهد السياسي الحالي، بتأكيدها أن تونس دخلت اليوم مرحلة ترميم خواء الأحزاب وضعفها الداخلي، بالبحث عن جبهات للتحالف يراد لها أن تكون "الجواد الرابح" في الإنتخابات البلدية والتشريعية القادمة، برغم أنها محكومة بنفس أسباب الفشل التي عانت منها الأحزاب في السنوات الأخيرة، وهو ما حجب في النهاية ثقة التونسيين عنها، مضيفة أن جل هذه الأحزاب تغيب في داخلها أبسط قواعد الديمقراطية إلى جانب مرض الزعامة الذي فتك بجزء من هذه الأحزاب وفي طريقه للفتك بأحزاب أخرى وتفجيرها من الداخل. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-06 نوفمبر 2016 14:35:51-خيط معرض الصحافة (653عبارة)

  • العناوين الرئيسية في الصحف المصرية اليوم
    06 نوفمبر 2016 12:26:59
    القاهرة-مصر(بانا) -أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد، العناوين التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-06 نوفمبر 2016 12:26:59-خيط معرض الصحافة (229عبارة)

  • أبرز العناوين في صحف مصر الصادرة اليوم
    03 نوفمبر 2016 11:32:59
    القاهرة-مصر(بانا) -تصدر تراجع سعر الدولار في السوق السوداء وانخفاض أسعار الذهب، وتخصيص 580 شقة لمتضرري السيول بمنطقة"رأس غارب"، اهتمام الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-03 نوفمبر 2016 11:32:59-خيط معرض الصحافة (227عبارة)

  • أبرز العناوين في الصحف السودانية اليوم
    02 نوفمبر 2016 10:31:08
    الخرطوم-السودان(بانا) -صدرت الصحف السودانية اليوم الأربعاء، حاملة في صدر صفحاتها الأولى، العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-02 نوفمبر 2016 10:31:08-خيط معرض الصحافة (295عبارة)

  • أبرز العناوين في الصحف المصرية اليوم
    01 نوفمبر 2016 11:48:11
    القاهرة-مصر(بانا) -أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، العناوين التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-01 نوفمبر 2016 11:48:11-خيط معرض الصحافة (266عبارة)

  • أبرز العناوين في الصحف السودانية اليوم
    27 أكتوبر 2016 11:21:12
    الخرطوم-السودان(بانا) -صدرت الصحف السودانية،اليوم الخميس، مبرزة العناوين التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-27 أكتوبر 2016 11:21:12-خيط معرض الصحافة (240عبارة)

  • أبرز العناوين في صحف مصر اليوم
    26 أكتوبر 2016 13:14:22
    القاهرة-مصر(بانا) -صدرت الصحف المصرية اليوم الأربعاء 26 أكتوبر، مبرزة العناوين التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-26 أكتوبر 2016 13:14:22-خيط معرض الصحافة (221عبارة)

  • الصحف التونسية: تدحرج كرة الثلج ينذر بانفجار إجتماعي
    23 أكتوبر 2016 15:23:56
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -في متابعتها للمشهد السياسي بالبلاد، تحدثت الصحف التونسية عن الثقافة السياسية التي تهيمن على هذا المشهد خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، مشيرة إلى أنها ثقافة هشة يحتاج نسيجها إلى كثير من الجهد حتى تتأسس أرضية سياسية قادرة على قطع الطريق أمام أي شكل من أشكال الفوضى. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-23 أكتوبر 2016 15:23:56-خيط معرض الصحافة (564عبارة)

  • أبرزعناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم
    23 أكتوبر 2016 14:37:34
    الخرطوم-السودان(بانا) -صدرت الصحف السودانية اليوم الأحد، حاملة العناوين الرئيسية التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-23 أكتوبر 2016 14:37:34-خيط معرض الصحافة (274عبارة)

  • أبرز العناوين في الصحف المصرية اليوم
    23 أكتوبر 2016 13:55:59
    القاهرة-مصر(بانا) -أبرزت الصحف المصرية الصادرة هذا الأحد، العناوين التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-23 أكتوبر 2016 13:55:59-خيط معرض الصحافة (196عبارة)

  • الصحف الليبية تسلط الضوء على محاور متعددة
    22 أكتوبر 2016 23:58:26
    طرابلس-ليبيا(بانا) - تناولت الصحف الليبية في أعدادها الصادرة هذا الأسبوع محاور متنوعة، أبرزها الهجوم على مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، والذي أصبح خاضعا لحكومة الإنقاذ (الموازية) التي أعلنت عن استئناف أنشطتها، كما سلطت الضوء على توصيات الاجتماع الثامن لبلدان جوار ليبيا المنعقد في العاصمة النيجرية نيامي، وعلى رغبة السلطات الليبية في زيادة إنتاج النفط. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-22 أكتوبر 2016 23:58:26-خيط معرض الصحافة (674عبارة)

  • قمة الاتحاد الإفريقي حول الأمن البحري تتصدر اهتمامات الصحف التوغولية
    22 أكتوبر 2016 22:42:51
    لومي-التوغو(بانا) - بعد مرور أيام على انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول الأمن والسلامة البحريين والتنمية في إفريقيا، ما يزال هذا الحدث يستحوذ على اهتمامات الصحف التوغولية. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-22 أكتوبر 2016 22:42:51-خيط معرض الصحافة (275عبارة)

  • عناوين الصحف المصرية اليوم
    19 أكتوبر 2016 14:12:27
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء، العناوين التالية في صدر صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-19 أكتوبر 2016 14:12:27-خيط معرض الصحافة (295عبارة)

  • أبرزعناوين الصحف العربية اليوم الثلاثاء
    18 أكتوبر 2016 14:40:37
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -صدرت الصحف العربية اليوم الثلاثاء، حاملة العناوين الرئيسية التالية: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-18 أكتوبر 2016 14:40:37-خيط معرض الصحافة (462عبارة)

  • الصحف التونسية:صراع مرير بين ثقافة الدولة وثقافة اللادولة
    16 أكتوبر 2016 14:40:58
    تونس العاصمة-تونس(بانا) -في رصدها للمشهد السياسي بالبلاد، وصفت بعض الصحف التونسية هذا المشهد بأنه غير مستقر، أو لعل التوصيف الأقرب أنه يراوح في مكانه ويعيد إنتاج معارضةٍ تشبه معارضة نظام"بن علي"، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة، التي حظيت بشبه إجماع برلماني،أشعرت المراقبين بأنها حكومة في طريق مفتوح، لتفعل ما تشاء، لذلك، تبدو عديمة الحساسية لما يخرج حول مكوناتها من فضائح أخلاقية واعتداء على القانون والأعراف السائدة. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-16 أكتوبر 2016 14:40:58-خيط معرض الصحافة (584عبارة)

  • العناوين الرئيسية في الصحف السودانية اليوم
    16 أكتوبر 2016 13:14:25
    الخرطوم-السودان(بانا) -أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأحد، العناوين التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-16 أكتوبر 2016 13:14:25-خيط معرض الصحافة (419عبارة)

  • توصيات لقاء للحوار السياسي، وانعدام الأمن بطرابلس أبرز تغطيات الصحف الليبية
    16 أكتوبر 2016 00:21:14
    طرابلس-ليبيا(بانا) - خصصت الصحف الليبية في أعدادها الصادرة الأسبوع المنقضي حيزا هاما من تغطياتها للقاء الذي جمع فرقاء الأزمة الليبية في إطار الحوار السياسي المتعلق بضرورة التحرك لإنهاء المأزق الذي دخلت فيه العملية السياسية، عبر تشكيل لجنة مكلفة بالتوصل إلى توافق. توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-16 أكتوبر 2016 00:21:14-خيط معرض الصحافة (645عبارة)

  • عناوين الصحف المصرية اليوم
    14 أكتوبر 2016 11:39:22
    القاهرة-مصر(بانا) -أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة، العناوين التالية في صفحاتها الأولى: توفر النص بالكامل
    ©-بانا برس-14 أكتوبر 2016 11:39:22-خيط معرض الصحافة (173عبارة)

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