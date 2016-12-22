القاهرة-مصر(بانا)
-شهد وزير التجارة والصناعة المصري" طارق قابيل" ووزير التجارة والإستثمار بأرض الصومال" عمر شعيب محمد"، اليوم الأحد، توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين، الأولى بين الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بأرض الصومال، والثانية بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وأرض الصومال، حيث تستهدف المذكرتان تعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وأرض الصومال وتوسيع التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات إقامة المعارض الداخلية والخارجية.
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©-بانا برس-18 ديسمبر 2016 19:36:58-خيط اقتصاد (122عبارة)