تونس العاصمة-تونس(بانا)
- انطلقت،مساء أمس الجمعة، بقصرالمؤتمرات بالعاصمة التونسية، فعاليات الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية بمشاركة 20 دولة في المسابقات الرسمية، تزامنا مع الإحتفال بخمسينية المهرجان، الذي يمثل عرسا ثقافيا وفنيا حافظ على تقاليده وطقوسه وأهدافه، وظل متماسكا ووفيا لسينما عصره منذ تأسيسه سنة 1966على يد السينمائي الراحل "الطاهر شريعة" الذي ساهم أيضاً في تأسيس مهرجان واغادوغو في بوركينا فاسو، الذي يعتبر التوأم لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.
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©-بانا برس-29 أكتوبر 2016 10:31:43-خيط ثقافة (563عبارة)