Tunis, Tunisie (PANA)

©-Panapress-21 décembre 2016 20:36:35-Fil Société (243mots)

- Le syndicat national des journalistes tunisiens s'est indigné mercredi dans un communiqué, des pressions de plus en plus fortes faites sur les journalistes tunisiens et les correspondants de médias étrangers à la suite de l'assassinat de l'ingénieur tunisien, Mohamed Zouari, et la réussite d'un journaliste israélien à faire une couverture médiatique à l'intérieur de la Tunisie. Texte complet...