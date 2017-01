Ouagadougou, Burkina Faso (PANA)

- L’université de Ouagadougou, la plus ancienne et la plus grande du Burkina Faso, va porter désormais le nom de Ki-Zerbo, homme politique et historien du Burkina Faso, considéré comme l’un des "plus grands penseurs" de l’Afrique contemporaine, a-t-on appris de source officielle. Texte complet...