Le Caire, Egypte (PANA)

- Les ministres égyptien et libyen des Affaires étrangères, Sameh Shokry et Mohamed Taha Siala, ont eu mardi des entretiens axés sur les obstacles devant le processus politique et les voies et moyens qui permettent d'amener les parties libyennes à trouver une solution à la crise. Texte complet...