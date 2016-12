Tunis, Tunisie (PANA)

©-Panapress-19 septembre 2016 14:34:39-Fil Social (285mots)

- Le ministre tunisien de l’Energie et des Mines, Héla Cheikhrouhou, a annoncé, lundi, que la société pétrolière britannique, Petrofac, pourrait annoncer ''le cas de force majeure'' à cause du sit-in continu dans l'île de Kerkennah qui bloque ses activités depuis un an et demi. Texte complet...