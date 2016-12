Mogadiscio, Somalie (PANA)

- Le Conseil des ministres du gouvernement du territoire du Sud-ouest en Somalie a annoncé que les régions de Bay, de Bakool et de la basse Shabeelaha étaient actuellement confrontées à un état de sécheresse et de famine, causant des difficultés à la vie des populations et des animaux. Texte complet...