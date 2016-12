Bujumbura, Burundi (PANA)

- Une révision tarifaire à la hausse de l’électricité dans des proportions non encore connues, entrera en vigueur dès le début de l’année 2017 en vue de garantir la "viabilité financière" à l'entreprise étatique ayant le monopole de production et de commercialisation d’eau et d’électricité (Regideso), a-t-on appris samedi, d’un communiqué sanctionnant un conseil des ministres des 14 et 15 décembre. Texte complet...