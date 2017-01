Marrakech, Maroc (PANA)

©-Panapress-11 novembre 2016 17:56:55-Fil Agriculture (457mots)

- La FAO s'associe au Centre sud, une organisation intergouvernementale composée de plusieurs pays en développement et dont le but est d'aider les pays du Sud à éradiquer la faim et la malnutrition, à réduire la pauvreté, à lutter contre le changement climatique et à parvenir à un développement durable en milieu rural, et ce, dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Texte complet...