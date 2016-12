Port-Louis, Maurice (PANA)

©-Panapress-31 octobre 2016 09:36:30-Fil Culture (312mots)

- Les comités nationaux "Eco-Schools" des Comores, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et de Zanzibar participent, depuis ce lundi matin et ce jusqu'à mercredi, à la réunion annuelle de la Fondation pour l’éducation environnementale (FEE) dont l'objectif est de bâtir des réseaux de parrainage international et de partenariats organisationnels et de renforcer la liaison entre les différentes écoles, a appris la PANA de source officielle à Maurice. Texte complet...